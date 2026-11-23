Attaques de colons en Cisjordanie

La Palestine a appelé dimanche la communauté internationale à mettre fin au soutien du gouvernement israélien au « terrorisme » des colons en Cisjordanie occupée, réclamant des mesures concrètes et dissuasives.

« Il est temps de rectifier la politique israélienne et de mettre fin à l’approche du gouvernement consistant à parrainer l’extrémisme, à fournir une couverture politique et sécuritaire au terrorisme des colons, à encourager de nouvelles attaques et à soustraire leurs auteurs à toute responsabilité », a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Des colons israéliens ont attaqué plusieurs villages palestiniens tôt dimanche, incendiant 12 véhicules et inscrivant des slogans racistes sur les murs de maisons palestiniennes, selon le ministère.

Ce dernier a qualifié ces attaques de « nouvelle agression criminelle » visant les civils palestiniens et leurs biens, les inscrivant dans une escalade continue du « terrorisme organisé des colons » dans les territoires palestiniens occupés.

Le ministère a tenu le gouvernement israélien pleinement et directement responsable de ces attaques et de leurs conséquences.

Il a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer leurs responsabilités juridiques et morales en prenant des mesures internationales concrètes pour dissuader les violences des colons et assurer une protection internationale aux Palestiniens.

Il a également demandé que les auteurs de ces attaques, ainsi que ceux qui les encouragent ou leur apportent une couverture, soient tenus responsables de leurs actes, mettant fin à l’impunité dont ils bénéficient.

Le ministère a en outre réclamé l’imposition de sanctions internationales contre le système de colonisation, notamment à l’encontre des colons, des organisations et des entités qui financent, soutiennent ou encouragent leurs attaques, ainsi que des entreprises impliquées dans les activités de colonisation.

Il a réitéré son appel à la création d’un État palestinien indépendant et souverain sur les territoires occupés, avec Jérusalem-Est pour capitale.

La police israélienne a affirmé avoir ouvert une enquête sur ces attaques, sans préciser si des suspects avaient été arrêtés.

Quelque 750 000 colons vivent dans 156 colonies illégales et 360 avant-postes à travers la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est occupée.

En octobre, l’armée israélienne et les colons ont mené 3 133 attaques, selon les données de la Commission palestinienne de résistance à la colonisation et au mur.

Ces attaques comprennent 1 764 incidents attribués à l’armée et 1 369 aux colons, selon les mêmes données.

Ces dernières agressions s’inscrivent dans un contexte d’intensification des attaques de l’armée israélienne et des colons contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie occupée depuis le lancement par Israël de sa guerre génocidaire contre Gaza, en octobre 2023.