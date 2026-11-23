Le ministère de la Défense nationale a annoncé, ce lundi, l’ouverture du site des préinscriptions pour le recrutement des hommes du rang contractuels.

Selon un communiqué du ministère, cette opération de recrutement concerne les Forces terrestres, aériennes et navales, les Forces de défense aérienne du territoire, la Gendarmerie nationale, la Garde républicaine, ainsi que les directions et services centraux du ministère de la Défense nationale.

Les personnes souhaitant rejoindre ces rangs peuvent s’inscrire via le site électronique dédié aux préinscriptions : https://preinscription.mdn.dz/hdr