La Caisse nationale des retraites (CNR) a annoncé, dimanche dans un communiqué, l’adoption d’une nouvelle mesure visant à faciliter la justification de la situation sociale des ayants droit de sexe féminin concernées par le bénéfice d’une pension de réversion.

Conformément à cette nouvelle procédure, les intéressées peuvent présenter une déclaration sur l’honneur de non-mariage, de non-remariage ou de non-exercice d’une activité professionnelle rémunérée ou non rémunérée.

Cette déclaration, signée par la concernée et légalisée auprès des services de la commune, suffit à justifier la situation sociale des concernées.

Cette mesure dispense les intéressées de fournir les certificats de non-mariage ou de non-remariage et le certificat de non-activité, ainsi que de faire appel à deux témoins, une exigence qui entrainait des difficultés et des complications administratives, selon le communiqué.

En contrepartie, les opérations de vérification de l’exactitude des informations déclarées seront renforcées, à travers le croisement des données avec les différentes plateformes électroniques disponibles et l’actualisation des situations sociales le cas échéant.

Les documents nécessaires peuvent être téléchargées sur le site électronique du CNR pour éviter tout déplacement à l’agence locale.

La CNR a affirmé poursuivre ses efforts visant à moderniser les services, à simplifier les procédures administratives et à améliorer la qualité du service public, de manière à garantir la prise en charge optimale des retraités et des ayants droit et à renforcer le processus de rapprochement de l’administration du citoyen, et ce, en exécution des instructions du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

APS