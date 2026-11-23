Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé lundi qu’il rendrait mardi 24 novembre, dans l’après-midi, sa décision sur le recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre l’attribution au Maroc de la victoire en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

La sentence sera publiée sur le site officiel du TAS. L’audience s’était tenue à huis clos le 8 octobre à Lausanne, en Suisse, en présence des représentants des fédérations sénégalaise et marocaine et de la Confédération africaine de football (CAF). À l’issue des débats, le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, avait indiqué qu’une décision motivée serait rendue après les délibérations, sans en préciser la date.

La formation arbitrale est présidée par le Français Gérald Simon, aux côtés de l’Allemand Ulrich Haas et de l’Italien Luigi Fumagalli.

Le différend remonte à la finale disputée le 18 janvier à Rabat. Le Sénégal s’était imposé face au Maroc (1-0) après prolongation grâce à un but de Pape Gueye. En fin de temps réglementaire, plusieurs joueurs sénégalais avaient temporairement quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc. La rencontre avait repris après leur retour sur le terrain et le penalty avait été manqué.