La diaspora concernée

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) poursuit l’opération de commercialisation de logements promotionnels libres (LPL), accessibles sur inscription en ligne. La campagne en cours concerne des projets immobiliers situés dans 21 wilayas.

Dans un communiqué, l’ENPI précise que cette opération concerne les wilayas d’Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba, Constantine, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Defla et Béni Abbès.

Selon l’ENPI, l’acquisition d’un logement LPL n’est pas soumise aux conditions d’accès aux aides du logement public. L’inscription est ouverte aux citoyens résidant en Algérie comme à ceux établis à l’étranger, sans obligation de résidence sur le territoire national.

La démarche s’effectue exclusivement en ligne via la plateforme de l’entreprise : www.enpi.dz.