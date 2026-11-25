Portrait de Karim Zaghib, le cerveau derrière le projet algérien de batteries au lithium
Des laboratoires de recherche en France et au Japon à l’industrie technologique au Canada, le scientifique algérien Karim Zaghib s’est imposé comme une référence mondiale dans le domaine des batteries au lithium et du stockage d’énergie.
Après plus de trois décennies de carrière, il a été désigné par le président Abdelmadjid Tebboune pour piloter le projet d’usine de batteries au lithium en Algérie, afin de transférer son expertise et de développer cette industrie stratégique localement.
Son palmarès compte plus de 450 publications scientifiques et la participation à plus de 970 brevets. Au-delà de la recherche académique, il a développé des technologies commercialisées qui ont consolidé le leadership mondial de la société canadienne « Hydro-Québec ».
De Constantine et Sétif aux plus grands laboratoires mondiaux
Né en 1963 à Constantine et ayant grandi à Sétif, Karim Zaghib poursuit ses études supérieures en électrochimie en France. Il obtient un DEA en 1987, un doctorat de l’Institut polytechnique de Grenoble en 1990, puis une habilitation à diriger des recherches en physique à Paris en 2002.
Il entame sa carrière en 1990 en France au CNRS et chez « Saft » sur les batteries au lithium, avant de rejoindre le Japon en 1992 comme chercheur invité à l’Institut national de recherche industrielle d’Osaka. En 1995, il intègre l’institut de recherche d’« Hydro-Québec » au Canada, où il devient durant 28 ans l’un des principaux acteurs du développement des batteries rechargeables.
Qu’en est-il des batteries de voitures électriques ?
Les contributions de Zaghib ne se sont pas limitées à la recherche théorique, mais se sont étendues au développement de technologies qui ont permis de faire passer les batteries au lithium des laboratoires aux applications industrielles, en particulier les batteries lithium-fer-phosphate (LFP), devenues l’une des options majeures dans l’industrie des véhicules électriques et les systèmes de stockage d’électricité.
Durant son parcours chez « Hydro-Québec », il a occupé des postes à responsabilité dans la gestion de la recherche et du développement des matériaux pour batteries lithium-ion. Il a notamment contribué à la mise au point d’électrodes à base de lithium-fer-phosphate, ainsi qu’aux technologies d’anodes fabriquées à partir de graphite naturel et de nano-titanate de lithium.
Il a également dirigé des recherches ainsi que des collaborations scientifiques et industrielles visant à développer des systèmes de stockage électrique à grande échelle – incluant des projets réunissant « Hydro-Québec » et la société « Sony » -en plus de travaux sur les batteries à électrolyte solide, les liquides ioniques et les matériaux carbonés avancés.
Son parcours professionnel indique que les technologies qu’il a contribué à développer ont été intégrées dans des chaînes industrielles dont ont bénéficié de grands constructeurs et fabricants des secteurs de l’automobile et des batteries, parmi lesquels : Tesla, Ford, Mercedes, BMW et BYD, ce qui reflète la portée de ses recherches au sein de la chaîne de fabrication mondiale.
970 brevets d’invention et 35 000 citations scientifiques
Karim Zaghib figure parmi les chercheurs les plus prolifiques de sa discipline. Son curriculum vitæ, publié sur son site officiel, met en lumière des statistiques remarquables, notamment :
– Plus de 450 publications scientifiques ;
- – La participation à l’invention de plus de 970 brevets ;
– 62 licences d’exploitation concédées pour ses technologies et brevets ;
– Un indice d’impact scientifique (indice h) s’élevant à 100 ;
– Plus de 35 000 citations de ses travaux scientifiques ;
– La contribution à la rédaction de 22 ouvrages et références scientifiques.
Il a également coécrit un ouvrage de référence intitulé Lithium Batteries: Science and Technology, paru aux éditions scientifiques Springer en 2016 et traduit en langue chinoise.
Ces chiffres témoignent de l’ampleur de son rayonnement dans la recherche sur les batteries, la Société royale du Canada soulignant par ailleurs que ses brevets ont été exploités par 62 entreprises à travers le monde.
D’Hydro-Québec à l’Université Concordia
Après 28 années passées au sein d’« Hydro-Québec », Karim Zaghib a rejoint en 2022 l’Université Concordia, au Canada, où il occupe le poste de professeur en génie chimique et des matériaux, tout en assumant la direction des centres collaboratifs pour l’énergie et la transition énergétique.
En 2023, il a été nommé directeur général de l’initiative Volt-Age, un programme de recherche piloté par l’Université Concordia et axé sur l’électrification de la société ainsi que la décarbonation. Ce programme fédère des chercheurs et des institutions issus de diverses disciplines afin de concevoir des solutions innovantes dans les domaines des transports, de l’énergie et des bâtiments intelligents.
Cette initiative a bénéficié d’un financement de recherche de 123 millions de dollars canadiens octroyé par le gouvernement fédéral, constituant l’une des subventions les plus importantes de l’histoire de l’établissement.
Par ailleurs, Karim Zaghib a précédemment exercé les fonctions de conseiller stratégique auprès d’« Investissement Québec » et de professeur de pratique à l’Université McGill, contribuant ainsi activement à l’essor de la filière industrielle des batteries dans la province de Québec, de l’extraction minière jusqu’à la fabrication de véhicules électriques.
Prix et distinctions reflétant son prestige scientifique
La carrière de Karim Zaghib ne se résume pas à ses brevets d’invention et à ses publications scientifiques ; il a également reçu de nombreuses distinctions décernées par des institutions académiques et industrielles prestigieuses, parmi lesquelles :
– Le prix Lionel-Boulet en 2019, attribué par le gouvernement du Québec en reconnaissance de contributions remarquables à la recherche et au développement industriel ;
– Son élection en tant que membre de l’Académie canadienne du génie en 2017 ;
– Son élection en tant que membre de la Société royale du Canada en 2021 ;
– Le prix « Kalev Pugi » en 2022, décerné par la Société de l’industrie chimique ;
– Le prix de la recherche de l’année 2024, octroyé par la division des batteries de la Société d’électrochimie (The Electrochemical Society) ;
– Sa nomination au rang d’Officier de l’Ordre du Canada, le 17 avril 2025.
Par ailleurs, le magazine canadien L’actualité l’a désigné personnalité de l’année le 29 novembre 2023, en hommage à son rôle déterminant dans l’essor de l’industrie des batteries électriques au Québec.
Appelé par le président de la République à piloter l’ambitieux projet industriel national
À l’occasion d’une nouvelle étape majeure de son parcours, le nom de Karim Zaghib est revenu sur le devant de la scène en Algérie, à la suite de sa nomination par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, le 23 novembre 2026, en qualité de chef de projet pour la réalisation d’une usine de batteries au lithium, avec pour mission d’assurer l’étude ainsi que le suivi des différentes phases techniques et technologiques de mise en œuvre.
Placé sous la tutelle du ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, par l’intermédiaire de la société « Sonelgaz International », ce projet vise l’édification d’une unité industrielle d’une capacité de production pouvant atteindre 5 gigawattheures (GWh), selon les déclarations faites par M. Zaghib à l’issue de la réunion présidentielle.
Le scientifique algérien a précisé que cette initiative s’appuiera tout particulièrement sur la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), domaine dans lequel il a acquis une solide expertise, soulignant que la production ne se limitera pas aux batteries destinées aux véhicules électriques, mais englobera également les systèmes de stockage d’énergie.
Il a en outre mis en exergue le potentiel dont recèle l’Algérie en matière de minerais critiques, notamment le fer et le phosphate, susceptibles d’être valorisés pour l’élaboration des matériaux entrant dans la fabrication des électrodes, permettant ainsi l’édification d’une chaîne de valeur locale plutôt que le recours à la simple importation de produits finis.
Enfin, le projet ne cible pas uniquement le marché national ; M. Zaghib a en effet évoqué la perspective d’une ouverture vers les marchés internationaux, incluant notamment l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.