970 brevets et 35 000 citations:

Des laboratoires de recherche en France et au Japon à l’industrie technologique au Canada, le scientifique algérien Karim Zaghib s’est imposé comme une référence mondiale dans le domaine des batteries au lithium et du stockage d’énergie.

Après plus de trois décennies de carrière, il a été désigné par le président Abdelmadjid Tebboune pour piloter le projet d’usine de batteries au lithium en Algérie, afin de transférer son expertise et de développer cette industrie stratégique localement.

Son palmarès compte plus de 450 publications scientifiques et la participation à plus de 970 brevets. Au-delà de la recherche académique, il a développé des technologies commercialisées qui ont consolidé le leadership mondial de la société canadienne « Hydro-Québec ».

De Constantine et Sétif aux plus grands laboratoires mondiaux

Né en 1963 à Constantine et ayant grandi à Sétif, Karim Zaghib poursuit ses études supérieures en électrochimie en France. Il obtient un DEA en 1987, un doctorat de l’Institut polytechnique de Grenoble en 1990, puis une habilitation à diriger des recherches en physique à Paris en 2002.

Il entame sa carrière en 1990 en France au CNRS et chez « Saft » sur les batteries au lithium, avant de rejoindre le Japon en 1992 comme chercheur invité à l’Institut national de recherche industrielle d’Osaka. En 1995, il intègre l’institut de recherche d’« Hydro-Québec » au Canada, où il devient durant 28 ans l’un des principaux acteurs du développement des batteries rechargeables.

Qu’en est-il des batteries de voitures électriques ?

Les contributions de Zaghib ne se sont pas limitées à la recherche théorique, mais se sont étendues au développement de technologies qui ont permis de faire passer les batteries au lithium des laboratoires aux applications industrielles, en particulier les batteries lithium-fer-phosphate (LFP), devenues l’une des options majeures dans l’industrie des véhicules électriques et les systèmes de stockage d’électricité.

Durant son parcours chez « Hydro-Québec », il a occupé des postes à responsabilité dans la gestion de la recherche et du développement des matériaux pour batteries lithium-ion. Il a notamment contribué à la mise au point d’électrodes à base de lithium-fer-phosphate, ainsi qu’aux technologies d’anodes fabriquées à partir de graphite naturel et de nano-titanate de lithium.

Il a également dirigé des recherches ainsi que des collaborations scientifiques et industrielles visant à développer des systèmes de stockage électrique à grande échelle – incluant des projets réunissant « Hydro-Québec » et la société « Sony » -en plus de travaux sur les batteries à électrolyte solide, les liquides ioniques et les matériaux carbonés avancés.

Son parcours professionnel indique que les technologies qu’il a contribué à développer ont été intégrées dans des chaînes industrielles dont ont bénéficié de grands constructeurs et fabricants des secteurs de l’automobile et des batteries, parmi lesquels : Tesla, Ford, Mercedes, BMW et BYD, ce qui reflète la portée de ses recherches au sein de la chaîne de fabrication mondiale.

970 brevets d’invention et 35 000 citations scientifiques

Karim Zaghib figure parmi les chercheurs les plus prolifiques de sa discipline. Son curriculum vitæ, publié sur son site officiel, met en lumière des statistiques remarquables, notamment :

– Plus de 450 publications scientifiques ;

– La participation à l’invention de plus de 970 brevets ;

– 62 licences d’exploitation concédées pour ses technologies et brevets ;

– Un indice d’impact scientifique (indice h) s’élevant à 100 ;

– Plus de 35 000 citations de ses travaux scientifiques ;

– La contribution à la rédaction de 22 ouvrages et références scientifiques.

Il a également coécrit un ouvrage de référence intitulé Lithium Batteries: Science and Technology, paru aux éditions scientifiques Springer en 2016 et traduit en langue chinoise.

Ces chiffres témoignent de l’ampleur de son rayonnement dans la recherche sur les batteries, la Société royale du Canada soulignant par ailleurs que ses brevets ont été exploités par 62 entreprises à travers le monde.

D’Hydro-Québec à l’Université Concordia

Après 28 années passées au sein d’« Hydro-Québec », Karim Zaghib a rejoint en 2022 l’Université Concordia, au Canada, où il occupe le poste de professeur en génie chimique et des matériaux, tout en assumant la direction des centres collaboratifs pour l’énergie et la transition énergétique.

En 2023, il a été nommé directeur général de l’initiative Volt-Age, un programme de recherche piloté par l’Université Concordia et axé sur l’électrification de la société ainsi que la décarbonation. Ce programme fédère des chercheurs et des institutions issus de diverses disciplines afin de concevoir des solutions innovantes dans les domaines des transports, de l’énergie et des bâtiments intelligents.

Cette initiative a bénéficié d’un financement de recherche de 123 millions de dollars canadiens octroyé par le gouvernement fédéral, constituant l’une des subventions les plus importantes de l’histoire de l’établissement.

Par ailleurs, Karim Zaghib a précédemment exercé les fonctions de conseiller stratégique auprès d’« Investissement Québec » et de professeur de pratique à l’Université McGill, contribuant ainsi activement à l’essor de la filière industrielle des batteries dans la province de Québec, de l’extraction minière jusqu’à la fabrication de véhicules électriques.