Locales du 28 novembre

L’opération de vote pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) débutera mercredi au niveau des bureaux itinérants, destinés aux populations nomades et aux habitants des zones enclavées dans les wilayas du Sud du pays.

En effet, l’article 132 de la loi organique relative au régime électoral (ordonnance 21-01 modifiée et complétée) précise que “le président de l’Autorité indépendante peut, par décision, et sur demande du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, avancer de 72 heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations”.

“Les décisions prises par le président de l’Autorité indépendante à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiées immédiatement par tout moyen approprié et affichées au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante, et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq jours, avant le scrutin”, est-il ajouté dans le même texte.

En prévision de cette opération, les caravanes transportant le matériel et les équipes d’encadrement des bureaux itinérants ont pris la direction des zones reculées, à partir d’hier lundi, afin de permettre aux électeurs d’exercer leur droit constitutionnel au vote, consacrant ainsi le principe d’égalité des chances.

Toutes les conditions matérielles et humaines ont ainsi été réunies pour assurer le bon déroulement de cette opération.

Des équipes d’encadrement ont été mobilisées pour assurer la gestion du scrutin au niveau de ces bureaux itinérants, avec la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires, notamment des véhicules tout-terrain, compte tenu de la difficulté des pistes caractérisant ces régions isolées du Sud.

La démarche vise également à permettre aux observateurs et aux représentants des candidats de suivre le processus électoral, outre la mobilisation des staffs médicaux, des moyens de communication et de l’ensemble des équipements inhérents à l’opération électorale.

Il convient de rappeler que l’ANIE avait organisé, la semaine dernière, une réunion de coordination et de formation par visioconférence, sous la supervision de son président, Saad Arous, consacrée au suivi de l’état de préparation des structures et des moyens mobilisés en prévision des élections locales.