Locales du 28 novembre:

Une autorisation spéciale d’absence, sans perte de rémunération, pour la journée du samedi prochain, est accordée à l’ensemble des travailleurs afin de leur permettre d’exercer leur droit de vote, en prévision des élections locales du 28 novembre en cours, indique mardi un communiqué conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

«Suite à la convocation du corps électoral, en vue de l’élection des membres des assemblées communales et de wilaya, prévue le 28 novembre 2026, conformément au décret présidentiel n 26-284 du 16 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 29 août 2026, et afin de leur permettre d’exercer leur droit au vote, une autorisation spéciale d’absence, sans perte de rémunération, est accordée aux personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, qui travaillent le jour sus-cité, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée», précise la même source.

«Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté», poursuit le communiqué.

APS