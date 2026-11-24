Les brigades opérationnelles de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de Béni Abbès ont arrêté, le week-end dernier, deux individus appartenant à un réseau criminel organisé à ramification internationale, spécialisé dans la contrebande et le trafic de stupéfiants, et saisi 51 kg de kif traité en provenance du Maroc, indique lundi un communiqué des mêmes services.

«Menée par les éléments de la Brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants de la Sûreté de wilaya, sous la supervision du parquet territorialement compétent, cette opération a été enclenchée suite à la détection d’un plan criminel recourant à l’utilisation de véhicules loués auprès d’agences agréées pour le transport et l’acheminement de ces poisons», précise la même source.

«Les enquêteurs de la brigade ont réussi à identifier les deux suspects et les caractéristiques du véhicule utilisé, lequel a été intercepté au niveau d’une commune de la wilaya de Naâma, où la cargaison de stupéfiants a été découverte dissimulée dans les cavités de sa structure interne», poursuit le communiqué.

Les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béni Abbès, conclut le communiqué.