Cette décision permet ainsi au Sénégal de retrouver son titre continental, remporté initialement sur le terrain face au Maroc (1-0), le 18 janvier dernier à Rabat, grâce à une réalisation de Pape Gueye durant les prolongations.

Le litige remonte aux dernières minutes du temps réglementaire de cette finale, lorsque l’arbitre de la rencontre avait accordé un penalty à la sélection du pays organisateur, provoquant une vive contestation du côté sénégalais. Plusieurs joueurs des “Lions de la Teranga” avaient alors momentanément quitté la pelouse, avant de reprendre la partie après une interruption de plusieurs minutes.

Saisie par la Fédération marocaine de football, la commission d’appel de la CAF avait, le 17 mars 2026, déclaré le Sénégal forfait, en application du règlement de la compétition, et homologué le résultat de la finale sur

le score de 3-0 en faveur du Maroc.

Contestant cette décision, la Fédération sénégalaise avait introduit un recours auprès du TAS le 25 mars 2026, demandant l’annulation de la décision de l’instance continentale et la reconnaissance de sa victoire en finale.

L’affaire a été examinée lors d’une audience tenue à huis clos le 8 octobre dernier, au siège du TAS à Lausanne, en présence des représentants des parties concernées.

Avec cette sentence, le Sénégal conserve donc son succès obtenu sur le terrain et se voit être rétabli dans son statut de champion d’Afrique 2025.