L’Office national de la météorologie annonce des pluies orageuses, localement importantes, dans plusieurs wilayas du pays au cours de la journée de ce mercredi.

En effet, une alerte de niveau 1, de couleur jaune, a été émise pour prévenir de fortes pluies orageuses localisées dans plusieurs wilayas du Nord, de l’Est, de l’Ouest et des Hauts-Plateaux, notamment les régions côtières et intérieures.

Les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Tipaza, El Oued, Tissemsilt, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Ouargla, Timimoun, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaïa, Ghardaïa, Touggourt, M’Sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi et Tébessa sont concernées par cette alerte.

Aussi, les wilayas de Guelma, Chlef, Batna, Mostaganem, Annaba, Sétif, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Meniaa, Skikda, El Bayadh, El Meghaier, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Biskra, El Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Ouled Djellal, Oran, Blida et Béchar devront connaitre la même tendance au cours de cette journée.