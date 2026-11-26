Un grave terrible accident de la route impliquant un poids lourd transportant des hydrocarbures a provoqué un gigantesque incendie ce mercredi à Gizeh (Égypte) , à proximité immédiate de la capitale égyptienne. Les autorités redoutent une aggravation de ce bilan encore provisoire.

L’accident s’est produit dans le quartier d’Al-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh, au nord-ouest du Caire. Selon les premières constatations, le camion-citerne a perdu le contrôle avant de percuter la barrière centrale de la chaussée, de se renverser et de prendre feu.

Les flammes se sont rapidement propagées aux véhicules qui circulaient à proximité, provoquant un gigantesque incendie. Au total, 27 véhicules, notamment des voitures et des motos, ont été détruits, selon les premières estimations du parquet égyptien.

Selon les premiers éléments d’enquête révélés plus tôt dans la journée par le ministère égyptien du Pétrole, le véhicule accidenté appartient à une entreprise privée.

Le conducteur aurait brusquement perdu le contrôle du poids lourd qui a quitté sa trajectoire avant de percuter violemment un obstacle, déclenchant une déflagration suivie d’un embrasement généralisé.

Les équipes de secours ont extrait des personnes de véhicules en flammes tandis que les pompiers combattaient l’incendie. Des centaines de personnes se sont rassemblées près du site, dans le quartier de Warraq, à Imbaba, une banlieue du Caire.