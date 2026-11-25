Au moins 19 civils ont été tués et près de 25 autres blessés dans des attaques de drones menées par les Forces de soutien rapide (FSR) dans l’État du Nil Bleu, dans le sud-est du Soudan, a indiqué mercredi une organisation de défense des droits humains.

L’Observatoire soudanais des droits humains a précisé que les attaques avaient eu lieu mardi, la majorité des victimes ayant été recensées à al-Damazin.

Selon l’organisation, les FSR ont lancé plus de 30 drones chargés d’explosifs sur des quartiers résidentiels et des installations de la ville d’al-Damazin, qui accueille des dizaines de milliers de personnes déplacées.

L’Observatoire a indiqué que 17 membres de quatre familles avaient été tués dans la ville, dont trois membres de la famille de Mohamed Salem, sept de celle d’Al-Douma Al-Amin Al-Hadi, quatre de celle de Hassan Mohamed Ahmed et trois de celle de Zuhal.

Deux autres personnes ont été tuées à al-Roseires, a ajouté l’organisation. Près de 25 personnes ont été blessées dans les deux villes, dont une majorité d’enfants.

L’Observatoire a affirmé que les attaques avaient visé des civils non armés, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées. Il a averti que de nouvelles frappes contre des quartiers résidentiels et des centres d’accueil pour personnes déplacées pourraient contraindre davantage d’habitants à fuir et aggraver la crise humanitaire.

L’organisation a appelé la communauté internationale à imposer des sanctions contre les FSR ainsi que contre les parties qu’elle accuse de leur fournir des armes, des financements et un soutien politique. Elle a également réclamé des mesures pour protéger les civils et mettre fin aux attaques de drones et aux bombardements.

Les autorités soudanaises et les FSR n’avaient pas réagi dans l’immédiat aux informations faisant état de ces victimes.

Des témoins ont déclaré à Anadolu que la défense antiaérienne de l’armée soudanaise avait repoussé une attaque de drones contre al-Damazin mardi soir. Ils ont fait état de tirs nourris de défense antiaérienne, d’explosions et de fumée. Ni l’armée ni les FSR n’avaient immédiatement commenté cet incident.

Ces attaques interviennent dans un contexte de reprise des combats dans l’État du Nil Bleu. Les FSR ont affirmé lundi avoir pris le contrôle de la zone stratégique de Suda à l’issue d’affrontements. De son côté, l’armée soudanaise a annoncé samedi avoir relevé son niveau de préparation au combat et déployé des troupes de la 4e division d’infanterie dans cet État.

Les affrontements entre l’armée soudanaise et les FSR ont éclaté en avril 2023, sur fond de désaccords concernant l’intégration de la force paramilitaire au sein de l’armée. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes.