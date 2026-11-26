Les services des Douanes, en coordination avec les différents corps de sécurité, ont mené plusieurs opérations d’envergure ayant permis la saisie de 356.180 comprimés psychotropes et de 11,5 kg de kif traité dans les territoires de compétence des directions régionales des Douanes de Ouargla et de Tlemcen, indique mercredi un communiqué de la Direction générale des Douanes.

Dans ce cadre, 349.800 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg ont été saisis, ainsi que les moyens de transport utilisés dans le trafic, tandis que les individus impliqués ont été arrêtés dans le territoire de compétence de la Direction régionale des Douanes de Ouargla. De son côté, la Direction régionale des Douanes de Tlemcen a procédé à la saisie de 6.380 comprimés psychotropes du même type et de 11,5 kg de kif traité, ainsi qu’à la saisie des véhicules utilisés dans le trafic et à

l’arrestation de sept (7) individus, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre “des efforts de terrain continus déployés par les Douanes algériennes, en coordination avec les différents corps de sécurité, visant à lutter contre la contrebande et le crime organisé, et à protéger la société et l’économie nationale”, ajoute le communiqué, soulignant que les procédures légales en vigueur concernant les produits saisis ont été engagées, en coordination avec les autorités judiciaires compétentes, ajoute la même source.