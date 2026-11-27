La société Sonelgaz International a entamé, jeudi, au port d’Alger, l’opération d’exportation et d’expédition de turbines, de matériels et d’équipements destinés à la réalisation d’une centrale de production d’électricité et au renforcement du réseau de distribution électrique en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la concrétisation de contrats stratégiques de coopération conclus par cette filiale du groupe Sonelgaz avec la société Côte d’Ivoire Energies (CI-Energies).

Cette opération, première du genre pour l’acheminement par voie maritime à l’étranger d’équipements d’une centrale électrique algérienne, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération énergétique entre l’Algérie et les pays africains et à promouvoir le partenariat économique et commercial dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Dans ce cadre, le directeur général de Sonelgaz International, Yazid Djellouli, a indiqué que cette opération s’inscrit dans la mise en œuvre des accords commerciaux signés récemment par l’entreprise à Abidjan avec la société ivoirienne CI-Energies, portant sur la réalisation d’une centrale électrique d’une capacité de 40 MW dans la ville de San-Pédro, ainsi que sur la fourniture de matériels et d’équipements électriques destinés à soutenir le réseau de distribution et à améliorer les infrastructures électriques en Côte d’Ivoire

Djellouli a qualifié le lancement de l’expédition des équipements d’”étape historique”, précisant que les équipes chargées de la réalisation entameront les travaux de construction de la centrale de San-Pédro dès l’arrivée des équipements, l’accomplissement des formalités douanières et leur acheminement vers le site du projet.

Et d’ajouter que le délai de réalisation de la centrale est estimé entre trois et quatre mois.

Ce projet constitue le premier contrat commercial de Sonelgaz International concrétisé dans le cadre de ses activités en Afrique, reflétant ainsi la volonté du groupe d’élargir sa présence sur les marchés africains et d’exporter son expertise et ses capacités techniques dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité, a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur central du transport à Sonelgaz-Services, Khiar Sidali, a mis en avant la contribution de cette filiale à l’opération d’exportation, à travers la prise en charge du transport des matériels et équipements, leur préparation et leur conditionnement conformément aux normes requises, en vue de leur expédition par voie maritime vers le port de San Pédro, en Côte d’Ivoire.

Il a précisé que cette contribution s’inscrit dans le cadre de la coordination entre les différentes filiales du groupe Sonelgaz, afin de garantir les conditions logistiques et techniques nécessaires à la réussite de l’opération d’exportation et à la concrétisation du projet dans les délais impartis.

De son côté, le directeur de l’information et de la communication au ministère de l’Energie et des Energies renouvelables, Khalil Hedna, a affirmé que cette opération revêt une importance particulière, d’autant qu’elle intervient seulement cinq jours après la signature, à Abidjan (Côte d’Ivoire), de trois contrats, sous la supervision du ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, et du ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly.

Le premier contrat porte sur la réalisation d’une centrale de production d’électricité d’une capacité de 40 MW, le deuxième sur la fourniture de matériel, d’accessoires et d’équipements électriques, tandis que le troisième porte sur la réhabilitation du réseau et la formation.

Hedna a ajouté que la centrale sera réalisée dans la ville de San Pédro, située à environ 500 km d’Abidjan, précisant que l’opération d’expédition prendra entre 12 et 15 jours, avant l’acheminement des équipements vers le site du projet. Les équipes de Sonelgaz International se chargeront de la réalisation de la centrale en s’appuyant sur les compétences et la main-d’œuvre algériennes, qui ont contribué à la réalisation des projets des centrales électriques au Niger et au Tchad.

Il a indiqué que les équipements et matériels destinés à ce projet sont fabriqués à 100 % en Algérie, soulignant la contribution des différentes filiales du groupe Sonelgaz, notamment Sonelgaz Services et la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), aux opérations de préparation, d’emballage, de conditionnement et d’expédition.

Par ailleurs, M. Hedna a affirmé que cette opération constitue une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération énergétique avec les pays africains, et s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations du président de la République visant à élargir les partenariats avec les pays frères.

APS