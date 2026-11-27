Lors d’une conférence de presse animée au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Attaf a réfuté les données relayées par certaines sources médiatiques concernant les relations économiques entre l’Algérie et la France, assurant que “l’Algérie est disposée à aller au Conseil d’association et à aborder tout ce qui s’apparente à des fuites médiatiques des autorités françaises”, tout en relevant “l’absence de volonté de la partie française d’entreprendre cette démarche”.

“Si la France avait réellement l’intention de traiter ce sujet conformément aux règles et aux usages, elle aurait accepté la tenue du Conseil d’association, qui constitue le seul cadre institutionnel permettant d’échanger sur les griefs pouvant surgir entre les parties à l’accord”, a-t-il dit, soulignant que les données enregistrées jusqu’à présent “réfutent totalement les allégations françaises”.

Evoquant dans ce contexte le dossier des semences et de l’importation de blé dur, M. Attaf a rappelé qu’en 2021, en l’absence de crise entre l’Algérie et la France, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné la révision du cahier des charges relatif à la sélection des fournisseurs de l’Algérie en différentes variétés de blé et d’orge.

“Au vu des prix compétitifs proposés, les importations algériennes se sont orientées vers trois pays de l’Union européenne, et il en est de même pour le lait en poudre qui figure parmi ces griefs”, a-t-il expliqué, soulignant que cette révision “a ouvert la voie à de nouveaux opérateurs, faisant ainsi perdre à la France sa part sur ce marché au profit d’autres pays européens, à leur tête la Roumanie”.

L’Algérie a entrepris de diversifier ses partenaires et les opérateurs économiques dans ce domaine avec d’autres pays européens comme les Pays-Bas et la Pologne, au vu de leurs conditions commerciales jugées “plus acceptables et plus rentables pour nous par rapport à celles imposées par la France”, a poursuivi le ministre d’Etat.