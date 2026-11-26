Dix-sept (17) personnes sont décédées et 357 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique, jeudi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset avec 12 personnes décédées et 15 autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers survenue sur la RN 1 à 50 km en allant vers Ain M’guel dans la commune de Tamanrasset.

APS