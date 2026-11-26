596 longs jours de détention provisoire, prolongée le 25 mars dernier témoignent d’un acharnement français contre un représentant de l’Etat algérien. La France de “la Déclaration des droits de l’homme”, piétine le droit international.

Faut-il rappeler que Smaïl R. est un diplomate protégé par la Convention de Vienne de 1961 lui accordant une immunité très large, et un agent consulaire sous la protection de la Convention de 1963.

Il est un représentant officiel de la République Algérienne en exercice sur le territoire français qui ne saurait être traité comme un délinquant de droit commun ou un criminel.

Mais dans ce cas précis, la France semble s’éloigner des principes de diplomatie et d’éthique qui guident les relations internationales. Plus dramatique encore, Paris abandonne les exigences de justice et de droit qu’il présente pourtant comme des fondements de son discours républicain sur la scène internationale.

Dès la première audition et en s’adressant au diplomate algérien, le juge l’a menacé en lui disant : “je vais vous condamner vous et votre gouvernement”, un magistrat au service de Retailleau.

Le diplomate algérien, on lui a fait subir des humiliations et des maltraitances en prison pour l’inciter à témoigner contre l’Etat algérien en contrepartie d’un asile en France pour en faire un opposant .

L’affaire du fonctionnaire algérien a mis à nu la duplicité française lorsque la raison politique asservit le Droit. Car, l’échéance électorale à venir, les élections présidentielles d’avril 2027, y constitue un facteur déterminant.

Dans une France en situation de crise multiforme, entre autres politique, et en absence de solutions salutaires tangibles, l’aile politique de l’extrême droite a trouvé dans la haine de l’Algérie l’unique tremplin potentiel vers l’Elysée.

Est-il étonnant dans ce cas que l’arrestation de Smain R. ait eu lieu durant le “règne” de Bruno Retailleau sur le ministère de l’Intérieur français ? Ce chef de file de la”Haineusphère” politique et médiatique française qui a multiplié les provocations à l’encontre de l’Algérie a fait de ce qu’il qualifiait de “bras de fer” avec Alger une obsession sans limite, quitte à enfreindre tous les principes de la droiture politique et diplomatique.

Il a joué un rôle central dans cette affaire scabreuse défiant toutes les règles d’un Etat de droit. Car la détention du diplomate algérien est un scandale aussi bien dans le fond que dans la forme.

Faut-il rappeler que le fonctionnaire algérien, a été interpellé en pleine rue par des agents de sécurité français. Cette arrestation ostentatoire et mise en scène abjecte avaient dès lors donné le ton sur le mépris affiché des autorités françaises à la diplomatie algérienne et au droit international régissant la protection des agents consulaires et diplomatiques. Faut-il aussi insister sur les éléments d’enquête loin d’être crédibles qui ont conduit à son arrestation : Une insignifiante géolocalisation téléphonique?.

La France séquestre le diplomate algérien depuis 596 jours.

Retailleau n’est plus ministre de l’Intérieur depuis octobre 2025, Candidat à la présidence française, il a déclaré le 3 novembre dernier “Il faut normaliser les relations avec l’Algérie”, mais la France continue de séquestrer depuis 596 jours un diplomate algérien sans raison valable.

Dès lors, il devient urgent de libérer Smaïn R. car cette situation ne doit plus durer. Cette détention en grave violation de la Convention de Vienne doit cesser. Et le diplomate algérien, doit le cas échéant, se faire expulser vers son pays comme il est d’usage dans les relations diplomatiques saines.