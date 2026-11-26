Crédité de 1438 unités à l’issue de la saison, l’athlète de 27 ans ne concède que 22 points au leader mondial de l’année, le Kényan Emmanuel Wanyonyi, qui conserve la première place avec 1 460 points. Le Canadien Marco Arop complète le podium annuel de la discipline au troisième rang avec 1 414 points.

Ce classement de fin de saison vient couronner la régularité au plus haut niveau du détenteur du record d’Algérie (1:41.46) tout au long de l’exercice 2026, marqué notamment par son sacre lors de la première édition de l’Ultimate Championship à Budapest en septembre dernier (1:41.91) et sa médaille d’or aux Jeux méditerranéens de Tarente.

Derrière le trio de tête, les Etats-Unis placent deux coureurs dans le top 5 annuel avec Brandon Miller (4e, 1 370 pts) et Cooper Lutkenhaus (5e, 1 366 pts). Cinq athlètes européens complètent le top 10 de fin d’année : l’Irlandais Mark English (6e, 1 350 pts), l’Espagnol Mohamed Attaoui (7e, 1 348 pts), le Britannique Max Burgin (8e, 1 343 pts), le Belge Eliott Crestan (9e, 1 340 pts) et le Français Yanis Meziane (10e, 1 323 pts).

APS