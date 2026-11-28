Le Service de lutte contre les drogues et les substances psychotropes du Service central opérationnel de la lutte contre la criminalité organisée, relevant de la Gendarmerie nationale, a réussi, ces deux dernières semaines, à démanteler un réseau criminel organisé et armé, activant dans le trafic des drogues et des substances psychotropes, à travers plusieurs wilayas, indique, vendredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Dans la dynamique des efforts consentis par les différentes unités de l’Armée nationale populaire afin de lutter contre la criminalité organisée multiforme, le personnel du Service de lutte contre les drogues et les substances psychotropes du Service central opérationnel de la lutte contre la criminalité organisée relevant de la Gendarmerie nationale, a réussi, ces deux dernières semaines, suite à une opération de qualité, au démantèlement d’un réseau criminel organisé et armé, activant dans le trafic des drogues et des substances psychotropes, à travers les wilayas de Bejaïa, Batna, Sétif, Bouira et Alger”, selon le communiqué.

Cette opération s’est soldée par “l’arrestation de (31) personnes, qui ont été présentées devant les instances judiciaires compétentes, et la saisie de (160) kilogrammes de drogues dures (Cocaïne), (150) kilogrammes de kif traité et plus d’un (1) million de comprimés psychotropes de types Prégabaline, en sus de (44) véhicules touristiques et utilitaires, sept (7) motocyclettes, un (1) jet-ski”, précise la même source.

La même opération a également permis de “récupérer deux (2) pistolets automatiques et un (1) fusil à pompe, ainsi que des sommes d’argent estimées à un (1) milliard et (292) millions de centimes, (3000) Euros et (740) dinars tunisien, en sus de faux billets”.

Dans le même contexte, “un réseau de blanchiment d’argent et de transfert de revenus criminels issus du trafic illégal des drogues vers un pays étranger (Emirats Arabes Unis) a été découvert”, selon le communiqué précisant que “le montant de ces transferts financiers a atteint (1.980.000) de Dollars Américain”.

“Ces résultats de qualité réalisés en peu de temps, confirment, encore une fois, la fermeté et la détermination des unités de l’Armée Nationale Populaire, avec toutes ses composantes, à faire face à tous les criminels et à déjouer leurs tentatives abjectes visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays”, souligne le MDN.

APS