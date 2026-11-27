Ce prix vise à “récompenser les travaux, les recherches et les activités réalisés qui contribuent à la protection et à la promotion des droits de l’homme, à l’ancrage de la culture de leur respect, au renforcement de la sensibilisation à leur égard ainsi qu’à la diffusion de leurs valeurs dans tous les milieux de la société”, précise la même source.

Il est attribué à travers un concours ouvert à tout citoyen algérien résidant en Algérie ou à l’étranger, ainsi qu’à toute personne morale de droit algérien qui, individuellement ou collectivement, réalise des travaux, des recherches ou des activités relevant des objectifs mentionnés.

Le Conseil national des droits de l’homme publie l’avis d’organisation du concours dans les médias publics ou privés, comprenant notamment les conditions de participation.

Le Conseil, qui propose les candidatures au prix, peut, de sa propre initiative, suggérer d’office, des travaux, des recherches ou des activités qu’il estime présenter un intérêt particulier ou constituer une contribution qualitative dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

Le prix est attribué chaque année, lors d’une cérémonie officielle organisée par le Conseil, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des droits de l’homme, correspondant au 10 décembre de chaque année. Il comprend un certificat d’appréciation et une récompense financière, dont le montant est fixé à 1.000.000 DA pour le premier lauréat, 700.000 DA pour le deuxième et 500.000 DA pour le troisième lauréat.