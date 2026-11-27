Une organisation israélienne de défense des droits humains a accusé vendredi l’entité sioniste de soumettre des détenus palestiniens à des actes de torture généralisés avec l’approbation du gouvernement, affirmant que le système d’application de la loi du pays ne souhaite pas empêcher ces pratiques.

Dans un rapport obtenu par Anadolu, le Comité public contre la torture en Israël a indiqué que le recours à la torture avec l’aval du gouvernement avait des répercussions sur l’ensemble du système judiciaire israélien.

Selon l’organisation, les déclarations obtenues sous la torture passent des salles d’interrogatoire aux systèmes policier, judiciaire, pénitentiaire et du ministère public. Elles sont ensuite intégrées aux dossiers, influencent les décisions judiciaires et servent de fondement aux condamnations de Palestiniens.

Le système israélien d’application de la loi n’a « aucun désir » de prévenir la torture, a estimé le comité, ajoutant que les juges, les avocats et les hauts responsables ignorent les signes de torture, même lorsqu’ils sont manifestes et incontestables, et vont jusqu’à cautionner ces pratiques.

L’organisation a également affirmé que des juges constataient des ecchymoses sur les détenus et entendaient leurs plaintes concernant des violences, sans prendre de mesures efficaces pour mettre fin à ces pratiques ou enquêter à leur sujet.

Ces mêmes magistrats sont ensuite appelés à statuer sur des éléments de preuve obtenus lors des interrogatoires.

Intitulé « Souillé par la torture : les détenus palestiniens dans le système judiciaire israélien », le rapport examine 42 plaintes que le comité a contribué à déposer au cours des dix dernières années.

Ces plaintes concernent notamment des cas de privation sévère de sommeil, le maintien forcé d’hommes et de femmes dans des positions douloureuses ainsi que d’autres formes de violences physiques graves.

Risques liés à la peine de mort

Le comité a également averti que les tentatives d’appliquer des exécutions en Israël pour la première fois depuis 1962 pourraient concerner des Palestiniens condamnés sur la base d’aveux obtenus sous la torture, que ces déclarations soient véridiques ou non.

Il a souligné que la peine de mort prive les individus de leur droit à la vie et constitue une sanction irréversible. Son application dans un système judiciaire qui accepte des aveux obtenus sous la torture accentue, selon l’organisation, les risques d’injustices irréparables.

Législation israélienne sur la peine de mort

Le 30 mars, la Knesset, le Parlement israélien, a donné son approbation définitive à une loi prévoyant l’exécution de prisonniers palestiniens. Cette loi est entrée en vigueur en mai en Cisjordanie occupée.

Le texte prévoit la peine de mort par pendaison pour les Palestiniens condamnés par des tribunaux militaires pour avoir intentionnellement tué des Israéliens lors d’attaques qualifiées d’« actes terroristes » par Israël.

Il autorise les condamnations à mort à la majorité des juges, même en l’absence de réquisition du ministère public, tout en excluant les occupants israéliens de cette même procédure judiciaire.

Le 11 mai, la Knesset a adopté une autre loi établissant un tribunal militaire spécial chargé de juger des détenus de la bande de Gaza accusés d’avoir participé à certaines attaques. Ce dispositif autorise également le prononcé de condamnations à mort à la majorité des juges.

Les Nations unies ont appelé Israël à abroger la loi prévoyant l’exécution de prisonniers palestiniens, tandis que l’organisation Human Rights Watch a qualifié ce texte de législation discriminatoire.