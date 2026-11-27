“Excellence, Monsieur Abdel Fattah Al-Sissi, président de la République arabe d’Egypte, pays frère,

Excellence et cher frère,

C’est avec une immense tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la douloureuse tragédie provoquée par le renversement et l’explosion d’un camion-citerne dans le gouvernorat de Gizeh, en Egypte, pays frère, qui a coûté la vie à 31 personnes et fait plusieurs blessés.

Face à ce tragique accident, j’adresse à votre Excellence, ainsi qu’aux familles des victimes, mes sincères condoléances, accompagnées de mes profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant d’entourer les défunts de Sa vaste miséricorde, de prêter patience et réconfort à leurs proches et d’accorder un prompt rétablissement aux blessés.

Je tiens également à vous faire part de la sympathie de l’Algérie, dirigeants et peuple, ainsi que de sa pleine solidarité avec l’Egypte et son peuple frère dans cette pénible épreuve, qui nous a tous profondément affectés.

+A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+”, lit-on dans le message de condoléances.