Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha, a accompli ce samedi son devoir électoral à l’occasion de l’élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW).

L’opération de vote s’est déroulée au CEM Ahmed Bey à Alger, dans le cadre des élections locales organisées à travers les différentes wilayas du pays.