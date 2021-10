Bernard Tapie est mort ce dimanche matin a 78 ans, a annoncé sa famille. Il a marqué le sport français de son empreinte, notamment a travers l’OM.

Touche a tout, que ce soit dans le monde de l’entreprise, du sport, de la politique, de l’art et des médias, autant de domaines qu’il a souvent rendus indissociables tout au long de sa vie, Bernard Tapie est mort a 78 ans ce dimanche matin d’un cancer, a rapporté ce dimanche L’Equipe. L’ancien homme d’affaires était malade depuis l’été 2017.

OM, grandeur…

C’est a travers le sport que Bernard Tapie atteindra ensuite très rapidement une aura publique et médiatique très forte : admiré par certains, détesté par d’autres, il bouscule d’abord les codes financiers du cyclisme professionnel en créant en 1984 sa propre équipe, La Vie Claire, sous les couleurs de laquelle Bernard Hinault remporte son cinquième et ultime Tour de France (en 1985), un an avant le succès de son coéquipier américain Greg LeMond, recruté a prix d’or par l’entrepreneur français.

Celui qui était né a Paris le 26 janvier 1943 se tourne alors vers le football et reprend en 1986 l’Olympique de Marseille, qui devient rapidement le club phare de l’Hexagone grâce, notamment, a d’ambitieuses campagnes de recrutement. Sept ans plus tard, l’OM compte quatre titres de champion de France, une Coupe de France et, surtout, la première Coupe d’Europe des clubs champions (devenue la Ligue des champions) jamais remportée par un club français, en 1993 face a l’AC Milan.

L’Olympique de Marseille (OM) a présenté ses condoléances sur Twitter a la famille de Bernard Tapie et ainsi qu’a ses proches.