BMS: Des averses orageuses et chutes de grêle sur des wilayas de l’est du pays jusqu’à jeudi

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront mercredi et jeudi plusieurs wilayas de l’est du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», ce BMS concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, le nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba, Et Tarf, Guelma et Souk Ahras, avec des quantités de pluies oscillant entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, et ce de mercredi à 12h à jeudi à 09h.