BMS: Pluies orageuses et chutes de grêle sur plusieurs wilayas du pays vendredi et samedi

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent, affecteront vendredi et samedi plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, ce BMS s’étalera du vendredi à 15h00 au samedi à 10h00 au moins, et concernera les wilayas de “Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna et Biskra”.

Les quantités de pluie oscilleront “entre 20 et 30 mm, atteignant ou dépassant 40 mm”, selon les prévisions.

Ce BMS concerne également “le Nord de Ouargla, Touggourt, El Oued et El M’Ghair”, avec des quantités de pluie estimées “entre 20 et 30 mm”, le samedi de 03h00 à 15h00.