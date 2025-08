Bourse d’Alger: Forte hausse de la valeur des actions échangées au 1er semestre 2025

La valeur des actions échangées à la Bourse d’Alger a atteint 4,5 milliards DA au 1er semestre 2025, contre 1,35 milliard DA à la même période de 2024, soit une hausse de 235 %, selon la Commission d’organisation et de surveillance des opérations en Bourse (Cosob).

Le volume global des titres échangés s’est également accru, atteignant 2,1 millions d’unités durant les six premiers mois de l’année, contre 655.600 unités à la même période de 2024, en progression de 232,8 %, précise le bulletin d’information de la Cosob.

Le mois d’avril a enregistré le plus fort volume de transactions, avec plus de 944.000 titres échangés, tandis que le mois de février a connu le niveau le plus bas, avec 120.835 titres.

Les ordres de vente ont augmenté de 193 %, atteignant 19 millions de titres contre 6,4 millions un an auparavant. Les ordres d’achat ont, pour leur part, progressé de 246 %, totalisant 9,8 millions de titres contre 2,8 millions au 1er semestre 2024.

La capitalisation boursière globale s’est établie à plus de 745,4 milliards DA à fin juin, contre environ 520 milliards DA en janvier, selon la même source.

La Bourse d’Alger a enregistré au cours du semestre deux nouvelles introductions : la Banque de développement local (BDL) et la startup Moustachir, spécialisée dans le consulting.

La place boursière d’Alger compte désormais huit titres cotés : Alliance Assurances, Biopharm, El Aurassi, Saidal, le Crédit populaire d’Algérie (CPA), la BDL, la PME AOM Invest SPA (placements financiers), et la startup Moustachir.