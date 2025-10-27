Cambriolage du Louvre: Deux suspects interpellés à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle

Deux suspects ont été interpellés samedi soir à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dans l’enquête portant sur le cambriolage du Musée du Louvre, a annoncé dimanche matin la chaine d’informations en continu.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Paris, pour des faits de « vol en bande organisée », et « association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime » alors que l’un d’eux s’apprêtait à prendre un avion en direction de l’Algérie, indique la même source.

Cette information est révélée une semaine après le spectaculaire cambriolage du célèbre musée parisien, dont le préjudice a été évalué à 88 millions d’euros comme l’avait révélé mardi à l’antenne de RTL, la Procureure de Paris, Laure Beccuau.

Selon elle, l’estimation du préjudice a été établi par la conservatrice du Louvre mais « les malfaiteurs qui se sont emparés de ces bijoux ne gagneront pas 88 millions d’euros, s’ils avaient la très mauvaise idée de dessertir ces bijoux, de les fondre, parce qu’évidemment ils n’obtiendraient jamais ces sommes considérables ».

« On peut peut-être espérer qu’ils réfléchissent à la chose et qu’ils ne détruisent pas ces bijoux sans raison » avait-elle poursuivi.

Le ministère de la Culture avait de son côté dévoilé, dimanche soir par voie de communiqué, la liste complète des bijoux dérobés dans ce cambriolage hors norme.

Dans le détail « huit objets d’une valeur patrimoniale inestimable ont été dérobés » dont le « diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense », le « collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense », une « boucle d’oreille, d’une paire de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense », un « collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise », une « paire de boucles d’oreilles en émeraudes de la parure de Marie-Louise », une « broche dite broche reliquaire », un « diadème de l’Impératrice Eugénie » et un « grand nœud de corsage de l’impératrice Eugénie (broche) ».

Pour rappel, dimanche 19 octobre, quatre malfaiteurs (deux cambrioleurs et deux complices à l’extérieur), se sont introduits dans l’enceinte du musée le plus visité au monde, équipés de disqueuses, avant de s’emparer de huit pièces d’une valeur inestimable et ayant appartenu à la couronne de France.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à la BRB (brigade de répression du banditisme).