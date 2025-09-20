CAN de handball féminin U17 (5e Journée): L’Algérie tenue en échec par la Guinée et rate les demi-finales

La sélection nationale féminine de handball des moins de 17 ans a été tenue en échec face à son homologue de la Guinée par le score 16-16, en match disputé, vendredi soir, au complexe sportif Miloud-Hadefi d’Oran, comptant pour la 4e journée de la poule “B” de la 21éme édition du Championnat d’Afrique des nations de cette catégorie. Un nul qui le prive des demi-finales.

L’équipe guinéenne a terminé la première mi-temps en menant par un score de 10 à 9. En deuxième mi-temps le sept algérien n’a rien lâché et s’est accroché jusqu’au bout, terminant la partie à égalité (16-16).

L’équipe nationale partage la 2e place avec la Guinée avec le même nombre de points, mais avec un goal-average défavorable, synonyme de qualification des guinéennes au dernier carré de l’épreuve.

Les Algériennes affronteront samedi leurs homologues du Nigéria (16h00) au palais des sports Hamou- Boutlélis d’Oran dans un match de classement pour la 5eme place.

De son côté, la Guinée croisera le fer avec la Tunisie en demi-finales. L’autre rencontre de ce tour opposera l’Egypte, premier de la poule “B” à l’Angola, également samedi à 18h00 à la salle omnisports du complexe Miloud-Hadefi. Cette même salle abritera la finale dimanche.

Les quatre sélections qui animeront le carré d’As représenteront désormais le continent africain au mondial-2026.