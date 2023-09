Cancer du poumon : les résultats positifs d’un vaccin thérapeutique

«Un an après le début du traitement, 44,1% des patients étaient toujours en vie dans le groupe recevant le vaccin contre seulement 27,5% dans le groupe chimiothérapie», selon les résultats d’un essai clinique de phase 3 mené par une biotech installée à Nantes.

La société française de biotechnologie OSE Immunotherapeutics, installée à Nantes, a présenté lundi 11 septembre des résultats positifs de son vaccin thérapeutique Tedopi chez des patients atteints de cancer avancé du poumon qui démontrent une diminution du risque de décès par rapport à la chimiothérapie. «Un an après le début du traitement, 44,1% de ces patients étaient toujours en vie dans le groupe recevant le vaccin contre seulement 27,5% dans le groupe chimiothérapie», selon les résultats d’un essai clinique de phase 3 (étape qui précède la commercialisation) qui ont été publiés lundi dans la revue Annals of Oncology.

«L’étude montre également que le vaccin à la place de la chimiothérapie permet de maintenir une meilleure qualité de vie des patients» et «moins d’effets secondaires», indique le professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à l’Institut Gustave-Roussy et investigateur principal de l’essai baptisé Atalante-1. Ces résultats «permettent d’envisager un nouvel espoir pour ces patients», a déclaré le directeur général d’Ose Immunotherapeutics, Nicolas Poirier, au cours d’une conférence de presse virtuelle, soulignant que plus de un millier d’injections avaient été réalisées au cours des différentes études cliniques.