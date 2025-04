Ce pays africain est le plus taxé par Donald Trump!

De tous les pays du continent

Après la Chine, le Lesotho – pays d’Afrique australe- est le pays le plus frappé par les nouvelles taxes douanières imposées par le président américain Donald Trump.

C’est un record dont le Lesotho se serait bien passé. Le petit royaume d’Afrique australe a annoncé, jeudi 3 avril, qu’il allait envoyer une délégation gouvernementale aux Etats-Unis pour plaider sa cause, après que le président américain Donald Trump a imposé au pays, la veille, des droits de douane de 50 %, les plus élevés annoncés pour une seule nation. Le Lesotho, peuplé de 2,3 millions d’habitants et entièrement enclavé dans l’Afrique du Sud, est en tête de la liste des nombreux pays frappés par les droits de douane additionnels massifs présentés mercredi par Trump, dans le cadre d’une guerre commerciale mondiale qui s’intensifie.

« Nous devons nous rendre d’urgence aux Etats-Unis pour dialoguer avec leurs dirigeants et plaider notre cause », a déclaré le ministre du commerce du Lesotho, Mokhethi Shelile, à des journalistes. « Ma plus grande inquiétude est la fermeture immédiate d’usines et les pertes d’emplois », a-t-il ajouté, selon Le Monde.

Le produit intérieur brut (PIB) du Lesotho (2 milliards de dollars annuels) dépend fortement de ses exportations de produits textiles, notamment de jeans. « Il y a onze usines dans le pays, dont la plupart exportent des marchandises aux Etats-Unis et fournissent du travail à 12 000 personnes », a souligné Shelile. « Les marchandises actuellement en production seront touchées par ces droits de douane et ne seront pas exportées vers les Etats-Unis », a précisé le ministre, qui a demandé aux usines de continuer à produire pendant que le gouvernement cherche « des solutions ».

Ces annonces de Trump montrent que le Lesotho a besoin de « diversifier » ses partenaires commerciaux, a relevé Shelile, qui a dit avoir déjà commencé à étudier d’autres options. « Nous ne pouvons pas compter uniquement sur les Etats-Unis », a poursuivi le ministre, et « même si cette transition prendra du temps, le processus est déjà en cours ».