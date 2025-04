Ce pays est taxé par Trump à plus de 100 % à partir de ce mercredi!

Dans sa guerre commerciale lancée contre le monde, Donald Trump renforce les hostilités ce mercredi, notamment contre Pékin. Le président des Etats-Unis va ainsi imposer à partir de ce 9 avril des droits de douane de plus de 100 % sur les produits chinois importés.

La Maison-Blanche a rendu public dans la nuit de mardi à mercredi un décret présidentiel « amendé » qui fait passer de « 34 % » à « 84 % » les droits de douane qui devraient être perçus par Washington sur les importations en provenance de Pékin. Si on y ajoute les 20 % déjà en vigueur, cela porte à 104 % le taux qui va être appliqué à la Chine.

La Chine furieuse

« La Chine n’acceptera jamais cela », a menacé mardi un porte-parole du ministère du Commerce, après que la 2e puissance mondiale eut répliqué par une hausse de 34 points de ses droits de douane sur les produits importés des Etats-Unis à compter de jeudi, selon 20 Minutes.

Et sur la planète finance, la panique se poursuit. Les marchés boursiers sont affolés depuis vendredi par les mesures de Donald Trump. La Bourse de Tokyo a rechuté de 3 % ce mercredi dans le sillage de Wall Street, tandis que le pétrole a accéléré son plongeon – au plus bas depuis quatre ans autour de 60 dollars le baril – et que le won sud-coréen a glissé jusqu’à un niveau jamais atteint depuis 2009. La Corée du Sud est frappée par une taxation américaine supplémentaire de 25 %.

A l’échelle mondiale, une première salve de +10 % est entrée en vigueur samedi sur l’ensemble des importations des Etats-Unis et la seconde ce mercredi, à 04 heures, frappera des dizaines de partenaires commerciaux majeurs des Etats-Unis, notamment l’UE (+20 %).