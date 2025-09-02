Célébration du Mawlid Ennabaoui: Mise en garde contre l’usage des produits pyrotechniques

Le ministère de la Santé a mis en garde, lundi dans un communiqué, contre les dangers que représente l’utilisation des produits pyrotechniques, notamment les pétards, à l’occasion de la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, soutenant que ces produits représentent “un réel danger” et peuvent “provoquer de graves accidents”.

Le ministère a rappelé, à cet effet, que “les produits pyrotechniques, tels que les pétards et les feux d’artifices représentent un danger réel et peuvent provoquer de graves accidents, mettant en danger la vie des individus et transforment la fête en drame”.

En ce sens, les produits pyrotechniques demeurent “responsables d’incendies et de pollution sonore, causée par la déflagration des pétards”, relève la même source, mettant en garde contre “l’impact de leurs bruits forts et répétés sur le bien-être physique et psychique des voisins, particulièrement les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants”.

“La puissance de certaines déflagrations endommage les oreilles en entraînant la détérioration de l’ouïe, tandis que l’explosion d’un pétard dans la main peut provoquer la perte de quelques doigts et sa projection dans l’œil peut entrainer la cécité”, ajoute le communiqué du ministère.

Les produits pyrotechniques peuvent provoquer également des “brûlures extrêmement graves”, note la même source, faisant observer que “les brûlures du 2e et 3e degrés laissent cicatrices et déforment le visage”.

Le communiqué a relevé en outre que “les enfants et les adolescents sont les plus touchés par ce type d’accidents”, exhortant leurs aînés faire montre de vigilance et à les protéger.

Le ministère a rappelé dans son communiqué les mesures à prendre en cas de brûlure et ce, en appliquant “la règle des 15″, à savoir faire couler l’eau tiède (15 degrés) sur la brûlure durant 15 minutes, à une distance de 15 cm”, ce qui permet de “stopper le processus de destruction des tissus de la peau”, alors qu’en cas de complication, il est recommandé de se présenter au services des urgences de l’établissement hospitalier le plus proche.