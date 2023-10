Cette sélection africaine est la première du continent à affronter la Russie depuis…

Le 12 octobre, les Lions indomptables devraient devenir la première équipe non asiatique à disputer un match contre la sélection A de Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Un mois jour pour jour après avoir obtenu sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (organisée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire), le Cameroun va disputer un match amical qui ne passera pas inaperçu: le 12 octobre, les Lions indomptables affronteront la Russie, à la VTB Arena de Moscou, selon Le Monde. L’occasion pour le public moscovite de voir évoluer sa sélection pour la première fois depuis le 7 septembre 2021 et le duel face à Malte, au Stade du Spartak, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

Car, dans le sillage de l’invasion de l’Ukraine, fin février 2022, l’équipe nationale et les clubs du pays ont été mis au ban du football mondial: la Fédération internationale (FIFA) et son homologue européenne, l’UEFA, les ayant exclus de toutes leurs compétitions. Reste que la Russie a pu disputer des matches amicaux au Tadjikistan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan, ou encore en Iran et au Qatar. Mais aussi sur son sol, comme ce fut le cas face à l’Irak, à Saint-Pétersbourg, le 26 mars.

La venue des Lions indomptables à Moscou « était souhaitée depuis plusieurs mois par les Russes », expose une source proche de la Fédération camerounaise (Fecafoot), souhaitant garder l’anonymat. « Les discussions ont concerné les ministères des affaires étrangères en premier lieu, un tel match ne pouvant être le fait d’un accord entre fédérations », poursuit-elle.

« Ce match est un signal fort politiquement »

Le Cameroun sera bien la première formation A, autre qu’asiatique, à affronter la Sbornaya depuis le début de la guerre. Au mois de septembre, une sélection russe s’était rendue en Egypte pour deux rencontres, mais c’était face à l’équipe olympique locale soit les moins de 23 ans. « La Russie veut montrer que malgré les différentes sanctions, elle peut exister notamment via le sport, et ce match face au Cameroun à Moscou est un signal fort politiquement, insiste Lukas Aubin, directeur de recherches à l’Institut des relations internationales et stratégiques. Le régime compte ses alliés, et on sait qu’il en a un certain nombre en Afrique, un continent où son influence s’est renforcée à partir de 2019. Le Cameroun, même s’il souhaite la résolution du conflit en Ukraine, est par exemple favorable à la présence des athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris en 2024. »

Selon les informations du Monde Afrique, la Russie prendra en charge le déplacement et l’hébergement des Lions indomptables dans la capitale. L’accueil réservé à Samuel Eto’o sera aussi scruté de très près. Le président de la fédération a participé, début août, à Londres, à un match caritatif organisé par l’ancienne gloire de la sélection ukrainienne, Andreï Chevtchenko, pour financer la reconstruction d’une école détruite par l’armée russe. La présence de l’ex-attaquant à cet évènement avait été peu appréciée tant par Vladimir Poutine – que le joueur avait rencontré à Moscou en marge du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 – que par le chef de l’Etat camerounais Paul Biya.