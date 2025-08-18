CHAN-2024: La sélection algérienne prête pour affronter le Niger

La sélection algérienne des joueurs locaux (A’) a achevé, dimanche soir, sa préparation en prévision de son match face au Niger, prévu, ce lundi au Nyayo national stadium de Nairobi (18h00), comptant pour la 5e et dernière journée (Gr.C) du Championnat d’Afrique des nations de football CHAN-2024 (reporté à 2025).

La dernière séance d’entraînement s’est déroulée en début de soirée au Police Sacco Stadium, dans une atmosphère fraîche. Le sélectionneur national, Madjid Bougherra, a disposé de l’ensemble de son effectif et a mis à profit cette ultime mise au point pour affiner les réglages tactiques, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Un nul suffira aux Verts pour valider leur billet pour les quarts de finale, indépendamment de l’issue de l’autre rencontre du groupe C, entre l’Ouganda et l’Afrique du Sud. La rencontre Algérie-Niger sera dirigée par l’arbitre tanzanien Ahmed Ally Arajiga, assisté de la Zambienne Diana Chikotesha et du Gambien Abdulaziz Bollel Jawo, alors que le quatrième arbitre est l’Erythréen Teklu Mogos Tsegay.

L’autre match du groupe C, opposera l’Afrique du Sud à l’Ouganda, au Mandela national stadium à Kampala (18h00), alors que la Guinée est exempte de cette ultime journée de la phase de groupes.

Au terme de la 4e journée, l’Ouganda occupe le poste de leader avec 6 points, avec une longueur d’avance sur de l’Algérie et l’Afrique du Sud, seconds avec 5 points chacun. La Guinée (4 points) et le Niger (1 point) sont éliminés.

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale, programmés les 22 et 23 août.

APS