CHAN-2025/Algérie-Gambie: Déclarations des joueurs en zone mixte

Déclarations des joueurs de l’équipe nationale A’ de football, composée de joueurs locaux lors d’une zone mixte organisée, hier mardi avec la presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à J-3 de la réception de la Gambie, vendredi au stade du 19-mai 1956 d’Annaba (19h00), comptant pour les barrages (retour) du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2025 (2-30 août) :

– Adil Boulbina (attaquant) : «En dépit des conditions difficiles dans lesquelles s’est jouée la première manche, nous avons réussi à revenir avec un bon résultat de Bakau (0-0). Nous allons aborder la seconde manche à Annaba avec la ferme intention de valider notre ticket pour la phase finale. Il règne une excellente ambiance au sein du groupe, c’est de bon augure pour la suite. Dans un registre personnel, mon ambition est de rejoindre la sélection A, ce sera un honneur pour moi».

– Redouane Berkane (attaquant) : «Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend vendredi. Nous sommes en train de travailler dur afin de remporter ce match retour et se qualifier. Il y’a des joueurs d’expérience qui m’ont beaucoup aidé pour mon adaptation. Je me sens bien avec le coach (Madjid Bougherra, NDLR). On s’entraide entre nous les jeunes joueurs. Je dois continuer à bosser pour rejoindre un jour l’équipe A, qui reste mon rêve absolu».

– Ayoub Ghezala (défenseur) : «Les préparatifs se déroulent dans les meilleures conditions, tout le monde se porte bien et est conscient de la mission qui l’attend. L’état d’esprit est positif dans le groupe. L’entente est parfaite entre les joueurs et le staff technique, je pense que tout est réuni pour décrocher la qualification. Nous allons affronter une bonne équipe de la Gambie, athlétique, à nous d’être les meilleurs le jour J».

– Lahlou Akhrib (milieu offensif) : «Après le résultat positif décroché en match-aller, nous avons repris le travail avant de s’envoler pour Annaba en vue du match retour. Les conditions étaient défavorables à Bakau, chose qui nous a empêchés de jouer avec notre véritable valeur. Je n’ai pas senti que je suis un nouveau dans cette équipe, les joueurs m’ont aidé dans mon adaptation».