Chargé par le président de la République, Attaf est à Rome pour représenter l’Algérie aux funérailles du Pape François

“Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé aujourd’hui dans la capitale italienne Rome pour représenter l’Algérie aux funérailles du Pape François, prévues samedi sur la place Saint-Pierre”, précise la même source.

Selon le communiqué, “les funérailles du Pape devraient connaître la participation de plusieurs dirigeants et représentants d’Etats du monde entier en sus de nombre de personnalités internationales”.

La participation du ministre d’Etat à ces funérailles témoigne des liens d’amitié solides unissant l’Algérie et le Vatican, relations officialisées en 1972 et qui n’ont cessé de se renforcer dans le cadre de l’engagement des deux parties à promouvoir les valeurs de dialogue, d’entente, de coexistence et de respect mutuel, conclut la même source.

APS