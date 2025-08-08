Chine: 10 morts et 33 disparus suite à des inondations subites

Dix personnes sont mortes et 33 portées disparues suite à des inondations subites dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, ont rapporté les médias d’Etat ce vendredi.

«Depuis le 7 août (hier-ndlr), des pluies torrentielles continues ont provoqué des crues soudaines», a rapporté la chaîne de télévision nationale CCTV, précisant que «10 personnes sont décédées et 33 sont portées disparues».

Le président Xi Jinping a ordonné un «effort absolu» pour sauver les personnes disparues, selon la chaîne de télévision CCTV.

Aux vues de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, M. Xi a ordonné à toutes les régions de Chine de redoubler d’efforts pour identifier les risques, a ajouté la chaîne.

Des vidéos partagées par les pompiers sur le réseau social Weibo ont montré des secouristes guidant des personnes à travers des eaux grises tumultueuses dans un village, tandis que des photos publiées par le gouvernement du Gansu ont dévoilé des rues couvertes de pierres et de limon.

Les catastrophes naturelles arrivent fréquemment en Chine, particulièrement durant l’été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies, tandis que d’autres souffrent d’une chaleur écrasante.

Le mois dernier, des pluies diluviennes dans le nord de Pékin ont tué 44 personnes, la banlieue rurale ayant été plus sévèrement touchée.