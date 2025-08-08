-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Chine: 10 morts et 33 disparus suite à des inondations subites

Echorouk
  • 17
  • 0
Chine: 10 morts et 33 disparus suite à des inondations subites

Dix personnes sont mortes et 33 portées disparues suite à des inondations subites dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, ont rapporté les médias d’Etat ce vendredi.

«Depuis le 7 août (hier-ndlr), des pluies torrentielles continues ont provoqué des crues soudaines», a rapporté la chaîne de télévision nationale CCTV, précisant que «10 personnes sont décédées et 33 sont portées disparues».

Le président Xi Jinping a ordonné un «effort absolu» pour sauver les personnes disparues, selon la chaîne de télévision CCTV.

Aux vues de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, M. Xi a ordonné à toutes les régions de Chine de redoubler d’efforts pour identifier les risques, a ajouté la chaîne.

Des vidéos partagées par les pompiers sur le réseau social Weibo ont montré des secouristes guidant des personnes à travers des eaux grises tumultueuses dans un village, tandis que des photos publiées par le gouvernement du Gansu ont dévoilé des rues couvertes de pierres et de limon.

Les catastrophes naturelles arrivent fréquemment en Chine, particulièrement durant l’été où certaines régions sont frappées par de fortes pluies, tandis que d’autres souffrent d’une chaleur écrasante.

Le mois dernier, des pluies diluviennes dans le nord de Pékin ont tué 44 personnes, la banlieue rurale ayant été plus sévèrement touchée.

Articles en Relation
Saisie à Alger de 49.000 comprimés de drogue dure et arrestation de 4 individus

Saisie a Alger de 49.000 comprimés de drogue dure et arrestation de 4 individus

Lettre du Président français: Les autorités algériennes apportent des précisions

Lettre du Président français: Les autorités algériennes apportent des précisions

Le Royaume-Uni exhorte Israël à “reconsidérer immédiatement” sa décision d’intensifier les opérations militaires à Gaza

Le Royaume-Uni exhorte Israël a “reconsidérer immédiatement” sa décision d’intensifier les opérations militaires a Gaza

Bande de Gaza: Au moins 22 morts et plusieurs blessés dans des frappes israéliennes

Bande de Gaza: Au moins 22 morts et plusieurs blessés dans des frappes israéliennes

Lancement de lignes régulières de transport par bus vers Djamaâ El-Djazaïr à partir de vendredi

Lancement de lignes régulières de transport par bus vers Djamaâ El-Djazaïr a partir de vendredi

Feu de forêt en Espagne: Hôtels et campings évacués

Feu de forêt en Espagne: Hôtels et campings évacués

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus