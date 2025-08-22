Chlef: Démantèlement d’un réseau d’escroquerie sous couvert de marketing en ligne

La Sûreté de wilaya de Chlef a annoncé jeudi avoir démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie, qui opérait sous la couverture d’une société étrangère fictive de marketing électronique en réseau.

Selon un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, cette affaire fait suite aux plaintes de treize (13) victimes d’une arnaque d’un montant globale de plus de cinq (5) millions de DA. Les escrocs leur promettaient emplois et revenus hebdomadaires considérables, en échange de versements d’argent et du recrutement de nouveaux adhérents via des plateformes en ligne.

L’enquête, supervisée par le parquet, a permis l’arrestation de quatre individus, dont deux femmes, âgés de 35 à 65 ans.

Du matériel informatique, des téléphones portables, des livres, des prospectus, ainsi que des documents et des photos appartenant aux victimes ont été saisis.

Les investigations ont également révélé l’implication de complices originaires de wilayas voisines. Les suspects arrêtés ont été présentés devant la justice pour “constitution d’une association de malfaiteurs en vue d’escroquer le public”.