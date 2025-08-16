-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Chute d’un bus dans l’Oued El Harrach: Le président du Parlement arabe adresse ses condoléances à l’Algérie

Echorouk
  • 21
  • 0
Chute d’un bus dans l’Oued El Harrach: Le président du Parlement arabe adresse ses condoléances à l’Algérie

Le président du Parlement arabe, M. Mohamed Ahmed Alyammahi, a adressé, samedi, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux dirigeants, au Gouvernement, au Parlement et au peuple algériens, suite au décès de dix-huit (18) citoyens dans la chute d’un bus de transport dans l’Oued El Harrach (Alger).

Alyammahi a exprimé “la solidarité du Parlement arabe avec l’Algérie dans cette douloureuse épreuve, implorant Allah Tout-Puissant d’entourer les défunts de Sa sainte miséricorde et de prêter à leurs familles et proches patience et réconfort”.

Articles en Relation
Gaza : 148 Palestiniens morts de malnutrition en raison du blocus israélien de l’aide, selon l’OMS

Gaza : 148 Palestiniens morts de malnutrition en raison du blocus israélien de l’aide, selon l’OMS

La décision historique du Président de la République entre en vigueur

La décision historique du Président de la République entre en vigueur

Météo: Chaleur et orages ce samedi 16 août

Météo: Chaleur et orages ce samedi 16 août

Tragédie de Oued El Harrach: Le plan d’urgence a été efficacement exécuté

Tragédie de Oued El Harrach: Le plan d’urgence a été efficacement exécuté

40 fromages rappelés dans toute la France: 21 cas, 2 décès

40 fromages rappelés dans toute la France: 21 cas, 2 décès

Chute d’un bus de transport de voyageurs: Le président de la République décrète un deuil national d’un jour

Chute d’un bus de transport de voyageurs: Le président de la République décrète un deuil national d’un jour

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus