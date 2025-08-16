Chute d’un bus dans l’Oued El Harrach: Le président du Parlement arabe adresse ses condoléances à l’Algérie

Le président du Parlement arabe, M. Mohamed Ahmed Alyammahi, a adressé, samedi, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux dirigeants, au Gouvernement, au Parlement et au peuple algériens, suite au décès de dix-huit (18) citoyens dans la chute d’un bus de transport dans l’Oued El Harrach (Alger).