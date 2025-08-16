Chute d’un bus de transport de voyageurs: Le président de la République décrète un deuil national d’un jour

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d’un jour, à compter de vendredi soir, suite au drame survenu à Oued El Harrach (Alger), ayant coûté la vie à 18 concitoyens, indique un communiqué de la Présidence de la République.

“Suite au drame survenu aujourd’hui à Oued El Harrach, ayant fait 18 morts, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en signe solidarité avec les familles des victimes, a décrété un deuil national d’un jour, à compter de vendredi soir, avec la mise en berne de l’emblème national.”