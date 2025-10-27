-- -- -- / -- -- --
Concours de recrutement d’Algérie Poste: Les candidats invités à se connecter à la plateforme électronique

Algérie Poste a invité, dimanche, les candidats au concours de recrutement à se connecter à la plateforme électronique dédiée à cet effet pour vérifier, au préalable, que l’accès fonctionne correctement, indique un communiqué de l’entreprise.

«Dans le cadre de la préparation du concours de recrutement et afin d’assurer le bon déroulement de l’examen, il est demandé à l’ensemble des candidats de se connecter à la plateforme électronique, en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe qui leur ont été communiqués, pour vérifier, au préalable, que l’accès fonctionne correctement», précise la même source.

Cette vérification préalable est indispensable pour garantir un accès sans difficulté à la plateforme le jour de l’examen, a insisté Algérie Poste, invitant les candidats à changer de navigateur internet en cas de difficultés techniques.

