Condoléances du président Tebboune à la mort du commandant du Secteur militaire de Timimoune

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présenté, vendredi, ses sincères condoléances à la famille du Commandant du Secteur militaire de la wilaya de Timimoune, le Colonel Betaouaf Rabî, suite à son décès, ainsi qu’aux personnels de l’Armée nationale populaire (ANP).

“C’est avec une immense tristesse et une profonde affliction, avec le cœur résigné devant la volonté d’Allah que le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a appris la nouvelle du décès du Colonel Betaouaf Rabî, Commandant du Secteur militaire de la wilaya de Timimoune”, lit-on dans le message de condoléances.

“En cette pénible épreuve, le Président présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’aux personnels de l’ANP, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches… A Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons”.

Le Commandant du Secteur militaire de Timimoune en 3ème Région militaire, le Colonel Betaouaf Rabî, est décédé, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Condoléances de Saïd Chanegriha

“Suite au décès du Colonel Betaouaf Rabî, Commandant du Secteur militaire de Timimoune en 3ème Région Militaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, à la famille du défunt et à ses proches, ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste paradis, et d’octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons”, a précisé la même source.