Confirmation de la condamnation de Chakib Khelil a 20 ans de prison ferme

La Cour d’Alger a confirmé, mardi, les jugements de première instance prononcés contre les accusés poursuivis dans l’affaire Sonatrach et du groupe italien Saïpem, a leur tête l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil.

Chakib Khelil a été condamné a une peine de 20 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 2 millions de DA, avec confirmation du mandat d’arrêt international émis a son encontre en septembre 2019.

L’ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane et l’ancien Vice-président du groupe Abdelhafidh Feghouli ont écopé respectivement de 5 et 6 ans de prison ferme, avec versement, in solidum, d’un montant de 20 millions de DA au Trésor public.

Les accusés étaient poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et conclusion de marchés publics contraires a la réglementation.

Les deux représentants du groupe italien Saïpem ont été condamnés a une peine de 5 ans de prison ferme.

Les personnes morales et Chakib Khelil sont tenus de verser au Trésor public, une compensation de plus de 19 Mds de DA.