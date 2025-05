Conflit au Soudan: Près de 13 millions de déplacés dont 4 millions de réfugiés dans les pays voisins en deux ans

Le conflit au Soudan a provoqué le déplacement de près de 13 millions de personnes, y compris environ quatre millions de réfugiés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, dans les pays voisins, ont indiqué jeudi des agences humanitaires des Nations Unies.

Si l’Egypte (1,5 million de réfugiés) et le Soudan du Sud (1,1 million de réfugiés et de Sud-Soudanais rapatriés) sont les premières destinations des civils fuyant le conflit et franchissant les frontières soudanaises, le Tchad a connu ces dernières semaines un nouvel afflux de personnes déplacées de force.

Près de 20.000 personnes sont arrivées dans ce pays d’Afrique centrale rien qu’au cours des deux dernières semaines.

L’escalade des affrontements à El Fasher, dans le Darfour du Nord (ouest du Soudan), a déclenché d’importantes vagues de déplacements, avec l’arrivée d’une moyenne quotidienne de 2.000 femmes et enfants réfugiés dans la région frontalière de Tiné, au début du mois de mai.

“Parmi eux, des enfants non accompagnés et blessés”, a détaillé, dans son dernier rapport, l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Ces nouveaux déplacements font suite à de violentes attaques perpétrées par des groupes armés dans le Darfour du Nord, où des assauts contre des camps de déplacés, notamment à Zamzam et Abou Shouk, ainsi que dans la ville d’El Fasher, ont semé la terreur.

Au total, le Tchad accueille 1,3 million de réfugiés, dont 794.000 arrivés du Soudan depuis le début du conflit il y a plus de deux ans dans ce pays.

Par ailleurs, le conflit touche désormais des zones qui ont été longtemps épargnées. C’est le cas de Port-Soudan, dans l’est du pays, qui abrite des agences de l’ONU et des milliers de déplacés et est, depuis dimanche, la cible de frappes de drones que l’armée attribue aux Forces de soutien rapide (FSR).