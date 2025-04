Conseil de sécurité: Début d’une réunion d’urgence sur la situation en Palestine à la demande de l’Algérie

Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, sur la situation en Palestine, a débuté jeudi à New York, à la demande de l’Algérie.

L’Algérie avait demandé mercredi la tenue de cette réunion d’urgence du Conseil de sécurité. Cette demande intervient suite à la dangereuse escalade de la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Ghaza qui subit, depuis plus d’un mois, un blocus accompagné d’assassinats indiscriminés qui n’ont pas épargné le personnel humanitaire.

Elle intervient également après l’annonce de la découverte à Ghaza des corps de 15 ambulanciers et travailleurs humanitaires relevant du Croissant-Rouge palestinien, de la Défense civile palestinienne et des Nations unies, et suite au déferlement de violence sans précédent des colons sionistes en Cisjordanie occupée.

L’Algérie avait appelé, mercredi, à l’ouverture d’une enquête indépendante sur les crimes commis par l’entité sioniste à Ghaza contre les travailleurs humanitaires, tout en plaidant pour la mise en place d’un mécanisme forçant les auteurs de ces crimes à rendre des comptes.

Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, qui intervenait à une réunion au Conseil de sécurité consacrée à la protection des civils et des travailleurs humanitaires durant les conflits armés, a insisté sur “la nécessité de mener des investigations indépendantes et la reddition de comptes”, notant que les personnels humanitaires relevant de l’ONU étaient systématiquement ciblés par l’occupation sioniste à Ghaza.