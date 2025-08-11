-- -- -- / -- -- --
Constantine: 3 morts et 43 blessés dans un accident de la route

Echorouk
Trois personnes sont décédées et 43 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, ce lundi sur le chemin de wilaya (CW) n  27 au lieu-dit Aïn El Hamra, dans la commune de Beni H’midène (Constantine), selon la protection civile.

Les victimes de cet accident, un carambolage impliquant un camion, un bus et un véhicule léger, ont été transportées vers les différents établissements de santé proches du lieu de l’accident, a ajouté la même source, précisant que l’opération de secours «se poursuit toujours».

Cette dernière a nécessité, en plus des secouristes de la protection civile, la mobilisation de 11 ambulances et d’un camion de secours routiers.

