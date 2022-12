Constantine: Découverte d’un atelier clandestin de modification des véhicules et arrestation de deux individus

Un atelier clandestin destiné au démantèlement et à la modification des véhicules a été découvert par les éléments de la sûreté de daïra d’El Khroub (wilaya de Constantine) et deux individus âgés de 19 et 30 ans ont été arrêtés pour leur implication dans plusieurs affaires de vols de véhicules, a-t-on indiqué lundi à la sûreté de wilaya.

Le chef de la cellule de communication à la sûreté de wilaya, l’officier principal de police, Bilal Benkhelifa, cité par l’APS, a indiqué que suite à plusieurs plaintes de victimes de vols de véhicules, une enquête approfondie a été ouverte conduisant à l’identification de l’auteur qui faisait croire à ses victimes qu’il achetait leurs voitures.

Après l’élargissement des compétences à une autre wilaya de l’intérieur du pays, un second suspect a été arrêté et un atelier clandestin destiné au démantèlement et à la modification des véhicules a été découvert. Du matériel utilisé pour les vols ainsi que six voitures touristiques et un camion volés dans plusieurs wilayas ont été saisis, a précisé l’officier Benkhelifa, ajoutant que les numéros de série de certains véhicules ont été modifiés, ainsi que des cartes grises, des pièces de rechange et des parties de la carrosserie des véhicules.

Il a été également procédé à la saisie du matériel utilisé pour mettre en marche les moteurs de voitures, un élévateur de moteurs et des produits chimiques inconnus utilisés dans les opérations de modification, a ajouté la même source, indiquant que le mis en cause a été conduit avec les éléments saisis au siège du service pour parachever les procédures légales.

Selon la même source, un dossier pénal a été constitué au terme de l’enquête contre les deux mis en cause présentés devant le parquet local pour «constitution d’une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime, atteinte à des personnes et des biens, vols multiples dans le cadre d’un groupe criminel organisé, recel d’objets volés et obtenus par escroquerie par utilisation des nouvelles technologies et usurpation d’identité d’autrui».