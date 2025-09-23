Coupe arabe Fifa 2025: Algérie-Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba

L’équipe nationale A’ de football, composée de joueurs locaux, disputera deux matchs amicaux face à la Palestine, les 9 et 13 octobre prochain au stade du 19-mai 1956 d’Annaba, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), lundi sur son site officiel. “Le premier match se jouera le jeudi 9 octobre à 20h30, alors que le second test aura lieu le lundi 13 octobre à 18h00”, précise la même source.

En prévision de ces deux rencontres amicales, les coéquipiers d’Abderrahmane Meziane (CR Belouizdad), effectueront un stage de préparation du 6 au 13 octobre, le premier depuis leur élimination aux quarts de finale du dernier Championnat d’Afrique des nations CHAN (2-30 août), face au Soudan (1-1, aux t.a.b : 2-4).

Ces deux rencontres de préparation entrent dans le cadre des préparatifs, en vue de la Coupe arabe de la FIFA, prévue du 1 au 18 décembre prochain à Doha (Qatar), et dont l’Algérie est le tenant du titre remporté en 2021.

Lors de cette 2e édition de la Coupe arabe de la FIFA, l’équipe nationale A’ évoluera dans le groupe D en compagnie de l’Irak, ainsi que les vainqueurs des barrages Bahreïn-Djibouti et Liban-Soudan.